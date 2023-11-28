Новый президент Аргентины меняет религию после поездки в Нью-Йорк

Милей стремится создать в Аргентине одно из самых произраильских правительств в истории страны

Новый президент Аргентины Хавьер Милей собрался перейти из католицизма в иудаизм после своей первой зарубежной поездки в Нью-Йорк. Там по прибытии он посетил могилу известного ортодоксального еврейского раввина Менахема-Мендела Шнеерсона.

По словам одного из представителей Милея, президент, выросший в католической среде, решил принять иудаизм. В субботу, 25 ноября, он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина. Эту информацию предоставило издание Bloomberg.

Милей стремится создать в Аргентине одно из самых произраильских правительств в истории страны. В отличие от других латиноамериканских стран, которые выразили своё несогласие с политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху по искоренению ХАМАС.

Аргентина является домом для крупнейшей еврейской общины в регионе, и она может стать основным союзником Израиля в Латинской Америке. Милей высказывал намерения посетить Израиль и перенести посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новоизбранный президент Харьер Малей уже успел поссориться с Великобританией. В ходе своей избирательной кампании он заявлял, что намерен вернуть Фолклендские острова и повторил это высказывание после своей победы.