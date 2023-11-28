Новий президент Аргентини змінює релігію після поїздки до Нью-Йорка

Мілей прагне створити в Аргентині один із найбільш проізраїльських урядів в історії країни

Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей зібрався перейти з католицизму до іудаїзму після своєї першої закордонної поїздки до Нью-Йорка. Там після прибуття він відвідав могилу відомого ортодоксального єврейського рабина Менахема-Мендела Шнеєрсона.

За словами одного з представників Мілея, президент, який виріс у католицькому середовищі, вирішив прийняти іудаїзм. У суботу, 25 листопада, він взяв участь у єврейській церемонії у Буенос-Айресі, де отримав благословення від рабина. Цю інформацію надало видання Bloomberg.

Мілей прагне створити в Аргентині один із найбільш проізраїльських урядів в історії країни. На відміну від інших латиноамериканських країн, які висловили свою незгоду з політикою прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху щодо викорінення ХАМАСу.

Аргентина є домом для найбільшої єврейської громади в регіоні і може стати основним союзником Ізраїлю в Латинській Америці. Мілей висловлював наміри відвідати Ізраїль та перенести посольство Аргентини з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що новообраний президент Хар’єр Малей вже встиг посваритися із Великобританією. У ході своєї виборчої кампанії він заявляв, що має намір повернути Фолклендські острови та повторив цей вислів після своєї перемоги.