Экс-президент Аргентины оконфузился, назвав немцев "высшей расой"

Политик неудачно подобрал слова

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри, говоря о фаворитах грядущего ЧМ-2022 по футболу, крайне неудачно подобрал слова, назвав немцев "высшей расой".

Политик уже извинился за свое высказывание в своем микроблоге в Twitter. Макри назвал команды Аргентины, Бразилии, Португалии, Франции и Германии фаворитами Мундиаля.

"В футболе большая конкуренция. Среди пятерки фаворитов я назову Аргентину.

Очевидно, еще Бразилия и Португалия, где очень хорошие футболисты. У Франции тоже сильный состав, действующий чемпион мира. Германию тоже никогда нельзя исключать из этого списка, потому что они высшая раса, всегда играют до конца", — цитирует Макри lanacion.

В среду, 16 ноября, экс-президент Аргентины извинился перед общественностью.

"Говоря о чемпионате мира по футболу и, имея в виду безоговорочные футбольные навыки Германии, я сказал неуместную фразу, которая касается худших ужасов человечества. Поэтому хочу это прояснить и извиниться", — написал Макри, который был президентом Аргентины с 2015 по 2019 год.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Все матчи Мундиаля состоятся на 8 аренах. Победитель турнира получит солидные призовые.

Ранее суперкомпьютер предсказал итоги ЧМ-2022.