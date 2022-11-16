Експрезидент Аргентини осоромився, назвавши німців "вищою расою"

Політик невдало підібрав слова

Колишній президент Аргентини Маурісіо Макрі, говорячи про фаворитів ЧС-2022 з футболу, вкрай невдало підібрав слова, назвавши німців "вищою расою".

Політик уже вибачився за свій вислів у своєму мікроблозі в Twitter. Макрі назвав команди Аргентини, Франції, Бразилії, Португалії та Німеччини фаворитами Мундіалю.

"У футболі велика конкуренція. Серед п’ятірки фаворитів я назву Аргентину.

Очевидно, ще Бразилія та Португалія, де дуже добрі футболісти. У Франції теж сильний склад, чинний чемпіон світу. Німеччину теж ніколи не можна виключати з цього списку, тому що вони вища раса, завжди грають до кінця", — цитує Макрі lanacion.

У середу, 16 листопада, експрезидент Аргентини вибачився перед громадськістю.

"Говорячи про чемпіонат світу з футболу і, маючи на увазі беззаперечні футбольні навички Німеччини, я сказав недоречну фразу, яка стосується найгірших жахів людства. Тому хочу це прояснити і вибачитися ", — написав Макрі, який був президентом Аргентини з 2015 року. 2019 рік.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Усі матчі Мундіалю відбудуться на 8 аренах. Переможець турніру отримає солідні призові.

Раніше суперкомп’ютер передбачив підсумки ЧС-2022.