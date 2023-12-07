Зеленский летит в Аргентину на выходных: что там будет делать президент

Визит ожидается в воскресенье

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Буэнос-Айрес, чтобы присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Визит ожидается в воскресенье.

Об этом сообщает местное издание La Nation, ссылаясь на источники в правительстве. Отмечается, что глава украинского государства также запланировал переговоры с некоторыми лидерами, которые также прибудут в эти выходные, чтобы принять участие в церемонии инаугурации.

До этого Зеленский и Милей разговаривали по телефону после победы кандидата-либертарианца. Во время него Милей пригласил Зеленского в Аргентину и предложил провести там саммит латиноамериканских стран по войне в Украине.

При этом уже известно, что незадолго до подтверждения визита Зеленского появилась информация о том, что в Аргентину прилетит и североамериканская делегация.

Напомним, что новый экстраординарный президент Аргентины уже успел поссориться с союзницей Украины. Причина кроется в Фолклендских островах, из-за которых Аргентина и Британия уже воевали в 1982 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об "анархо-капиталисте" Хавьере Милее, который пообещал вывести страну из кризиса путем радикальных перемен.