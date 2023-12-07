Зеленський летить до Аргентини на вихідних: що там робитиме президент

Візит очікується у неділю

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Буенос-Айресу, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея. Візит очікується у неділю.

Про це повідомляє місцеве видання La Nation, посилаючись на джерела в уряді. Зазначається, що глава української держави також запланував переговори з деякими лідерами, які також прибудуть на цих вихідних, щоб взяти участь у церемоніях інавгурації.

До цього Зеленський та Мілей розмовляли по телефону після перемоги кандидата-лібертаріанця. Під час нього Мілей запросив Зеленського до Аргентини та запропонував провести там саміт латиноамериканських країн по війні в Україні.

При цьому вже відомо, що незадовго до підтвердження візиту Зеленського з’явилася інформація про те, що до Аргентини прилетить і північноамериканська делегація.

Нагадаємо, що новий екстраординарний президент Аргентини вже встиг посваритися із союзницею України. Причина криється у Фолклендських островах, через які Аргентина та Британія вже воювали у 1982 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "анархо-капіталіста" Хав’єра Мілея, який пообіцяв вивести країну з кризи шляхом радикальних змін.