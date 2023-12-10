Поздоровлення та щирі обійми: Зеленський привітав новообраного президента Аргентини зі вступом на посаду (відео)

Це новий початок для країни

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, відвідав інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Церемонія проходила у будівлі Конгресу у Буенос-Айресі.

Про це глава української держави повідомив у Telegram. Він також опублікував зворушливе відео, на якому обіймає Хавʼєра Мілея.

Новообраний президент Аргентини прийняв присягу як очільник держави, після чого йому вручили президентську стрічку та жезл. Після урочистостей Мілей проголосив промову перед своїми прихильниками та іноземними гостями.

"Сьогодні взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента. Це новий початок для Аргентини, і я бажаю президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", — зауважив Зеленський.

Він також додав, що упевнений у тому, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

Варто додати, що обидва президенти до початку діяльності у політиці були колегами по цеху, адже Хавʼєр Мілей також мав акторську карʼєру та навіть був музикантом.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, під час робочого візиту до Аргентини зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.