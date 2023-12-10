Зеленский встретился с тремя президентами стран Латинской Америки: о чем говорили (видео)

Тем нашлось немало

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 декабря, во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Разговаривали о

Об этом сообщает Офис президента Украины. Владимир Зеленский пригласил всех лидеров государств, с которыми проводил встречи, в Украину.

Президент также выразил искренние надежды на углубление дальнейшего сотрудничества стран, а также поддержку Украины в войне с Россией и достижении мира.

Встреча с президентом Парагвая Сантьяго Пенью

Владимир Зеленский поблагодарил Сантьяго Пенью за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций.

Глава государства также проинформировал парагвайского коллегу об успехах в имплементации Украинской формулы мира и результатах трех встреч советников по национальной безопасности и внешней политике.

"Мы очень заинтересованы в привлечении Парагвая к имплементации нашей Формулы мира", — отметил президент Украины.

Зеленский выразил надежду на участие как можно большего количества стран Латинской Америки в следующей встрече советников в январе 2024 года. Лидеры государств также обменялись мнениями по возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества Украины и Парагвая.

Владимир Зеленский пригласил Сантьяго Пенью навестить Украину с визитом.

"Благодарю президента Сантьяго Пеньи за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем", — написал глава государства в Telegram.

Встреча с президентом Уругвая Луиса Лакалье Поу

Владимир Зеленский поблагодарил за позицию Уругвая в рамках Международной морской организации в поддержку резолюции о влиянии российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство, принятое в декабре текущего года.

"Сегодня я имею возможность лично поблагодарить вас и людей вашей страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина ведет сейчас сложное сражение с российскими войсками на поле боя и параллельно работает над имплементацией Украинской формулы мира, которая является одним из ключевых политических инструментов для окончания войны.

Глава государства высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации Формулы мира.

Он выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече советников в январе следующего года, на которой, в частности, планируется обсудить подготовку первого учредительного Глобального саммита мира.

Отдельное внимание во время разговора было уделено возможности проведения саммита Украина – Латинская Америка. Также Владимир Зеленский пригласил Луиса Лакалье Поу посетить Украину с визитом.

Встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа

Владимир Зеленский провел встречу с Даниэлем Нобоа, во время которой главы государств обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией.

Также украинский президент предложил эквадорскому коллеге приобщиться к имплементации Украинской формулы мира.

"Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию", — отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что аргентина, где недавно президентские выборы выиграл либертарианец Хавьер Милей, окончательно отказалась от планов вступить в БРИКС. Ранее, при прошлом президенте, она должна была стать членом российско-китайской организации с 1 января 2024 года.