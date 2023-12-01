Советник нового президента США подтвердила неизменность его курса на разрыв с Китаем и рф

Аргентина, где недавно президентские выборы выиграл либертарианец Хавьер Милей, окончательно отказалась от планов вступить в БРИКС. Ранее, при прошлом президенте, она должна была стать членом российско-китайской организации с 1 января 2024 года.

Об отказе сообщила советница Милея, будущий министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино в своем Х (Twitter). Судя по всему, решение было принято окончательное.

"Мы не войдем в БРИКС", – коротко написала она.

Таким образом Мондино подтвердила политику Милея, о которой он говорил во время президентских выборов. Милей выступает как человек, который не терпит коммунистов и россиян, поэтому он обещал, что в случае его победы не будет никакого сотрудничества с рф и Китаем; Аргентина будет сотрудничать с США и другими демократиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об "анархо-капиталисте" Хавьере Милее, который пообещал вывести страну из кризиса путем радикальных изменений. В Аргентине сейчас падает экономика и наблюдается один из самых быстрых уровней инфляции в мире, а национальная валюта обесценилась настолько, что новый глава государства пообещал отказаться от нее в пользу доллара США.