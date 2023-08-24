Итоги саммита БРИКС: в союз с путинской россией и Китаем позвали шесть новых стран

О расширении союза уже говорили давно

В ЮАР завершился очередной саммит БРИКС. Его итогом стало приглашение в союз ряда стран.

Так во время своего выступления, подводящего итоги мероприятия, президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о приглашении стать членами БРИКС ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. По его словам, их членство начнётся 1 июня 2024 года.

Стоит отметить, что о расширении БРИКС на днях писали различные СМИ. Решение начало готовится после саммита, на котором присутствовали президенты Китая, россии, Южной Африки, Индии и Бразилии.

Российский диктатор путин уже поздравил новые страны БРИКС, заверив, что рф будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире.

"Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире", — сказал глава кремля.

Напомним ранее "Телеграф" разбирался, чего ждать от итогов саммита БРИКС Украине.

Также мы сообщили о том, что на саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы.