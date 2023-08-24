Підсумки саміту БРІКС: у союз із путінською росією та Китаєм покликали шість нових країн

Про розширення союзу вже говорили давно

У ПАР завершився черговий саміт БРІКС. Його підсумком стало запрошення до союзу низки країн.

Так під час свого виступу, який підбиває підсумки заходу, президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про запрошення стати членами БРІКС ОАЕ, Саудівську Аравію, Іран, Аргентину, Єгипет та Ефіопію. За його словами, їхнє членство розпочнеться 1 червня 2024 року.

Варто зазначити, що про розширення БРІКС днями писали різноманітні ЗМІ. Рішення почали готувати після саміту, на якому були присутні президенти Китаю, росії, Південної Африки, Індії та Бразилії.

Російський диктатор путін вже привітав нові країни БРІКС, запевнивши, що рф продовжуватиме працювати над розширенням впливу об’єднання у світі.

"Хотів би привітати нових наших членів, які у повноформатному масштабі працюватимуть наступного року. Хочу запевнити всіх колег, що ми продовжуватимемо ту справу, яку ми сьогодні з вами розпочали щодо розширення впливу БРІКС у світі", — сказав глава кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, чого чекати від підсумків саміту БРІКС Україні.

Також ми повідомили про те, що на саміті БРІКС з президентом Росії відбулися дивні метаморфози.