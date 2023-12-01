Ніякого БРІКС: Аргентина остаточно відмовилася від китайсько-російського блоку

Радниця нового президента США підтвердила незмінність його курсу на розрив з Китаєм та рф

Аргентина, де нещодавно президентські вибори виграв лібертаріанець Хав'єр Мілей, остаточно відмовилася від планів вступити у БРІКС. Раніше, за минулого президента, вона повинна була стати членом російсько-китайської організації з 1 січня 2024 року.

Про відмову повідомила радниця Мілея, майбутній міністр закордонних справ Аргентини Діана Мондіно у своєму Х (Twitter). Судячи з усього, рішення було прийнято остаточне.

"Ми не увійдемо до БРІКС", – коротко написала вона.

Таким чином, Мондіно підтвердила політику Мілея, про яку він казав під час президентських виборів. Мілей виступає, як людина, яка не терпить комуністів та росіян, тому він обіцяв, що у разі його перемоги не буде жодної співпраці з рф та Китаєм; натомість, Аргентина буде співпрацювати із США та іншими демократіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "анархо-капіталіста" Хав’єра Мілея, який пообіцяв вивести країну з кризи шляхом радикальних змін. В Аргентині зараз падає економіка і спостерігається один із найшвидших у світі рівнів інфляції, а національна валюта знецінилася настільки, що новий глава держави пообіцяв відмовитись від неї на користь долара США.