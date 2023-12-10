Зеленський зустрівся із трьома президентами країн Латинської Америки: про що говорили (відео)

Тем знайшлось чимало

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, під час робочого візиту до Аргентини зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Розмовляли про

Про це повідомляє Офіс президента України. Володимир Зеленський запросив усіх лідерів держав, з якими проводив зустрічі, до України.

Також президент висловив щирі сподівання на поглиблення подальшої співпраці країн, а також підтримці України у війні з Росією та досягнення миру.

Зустріч з президентом Парагваю Сантьяго Пенью

Володимир Зеленський подякував Сантьяго Пенью за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.

Голова держави також поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

"Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", – зазначив президент України.

Зеленський висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року. Лідери держав також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.

Володимир Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати Україну з візитом.

"Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм", — написав глава держави у Telegram.

Зустріч з президентом Уругваю Луїса Лакальє Поу

Володимир Зеленський подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.

"Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – зауважив президент України.

Також Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.

Голова держави високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка. Також Володимир Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

Зустріч з президентом Еквадору Даніелем Нобоа

Володимир Зеленський провів зустріч з Даніелем Нобоа, під час якої голови держав обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Також український президент запропонував еквадорському колезі долучитися до імплементації Української формули миру.

"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", — зауважив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що аргентина, де нещодавно президентські вибори виграв лібертаріанець Хав'єр Мілей, остаточно відмовилася від планів вступити у БРІКС. Раніше, за минулого президента, вона повинна була стати членом російсько-китайської організації з 1 січня 2024 року.