Президент Венесуэлы "узаконил" захваченные земли и новую карту: мир выступил против, но не Россия

На "референдуме" якобы большинство жителей Эссекибо выступили "за" присоединение

Венесуэла аннексировала западный район Гайаны – Эссекибо. Президент Николас Мадуро уже подписал шесть документов, которые предусматривают "присоединение" богатого нефтью региона к Венесуэле.

Об этом сообщает венесуэльская газета Ultimas Noticias. Кроме того, Мадуро ратифицировал новую карту, на которой Эссекибо стал 24-м штатом Венесуэлы.

Свои шесть указов Николас Мадуро издал по результатам якобы проведенного "референдума". Сообщается, что 95% жителей западного региона Гайаны отдали свои голоса за то, чтобы стать частью Венесуэлы. Однако СМИ и электоральные эксперты, наоборот, говорят о низкой явке, а ЦИК Венесуэлы до сих пор не обнародовала официальные результаты "голосования". В районе Эссекибо всего живет около 125 тысяч человек.

Несмотря на то, что захват Эссекибо произошел только 8 декабря, президент Венесуэлы уже успел "создать" комиссию в защиту этого штата, зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития и даже сформировать подразделение PDVSA – государственной нефтегазовой компании-монополиста Венесуэлы. В руках этой компании сосредоточены все права на добычу газа и нефти на континенте и в море.

Руководить захваченным регионом президент Венесуэлы назначил капитана Алексиса Родригеса Кабельо, который 2019–2020 году командовал армией страны.

Зхват Эссекибо уже осудили несколько стран: Великобритания, США, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств. Власти Бразилии выразили обеспокоенность ситуацией и отметили, что не хотят войны в Южной Америке. В частности, глава МИД Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна не допустит присоединения к Венесуэле части территории Гайаны.

"Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы. Они несправедливы и должны прекратиться. Я надеюсь провести несколько телефонных разговоров с президентом Гайаны и другими [лидерами] в регионе, чтобы попытаться гарантировать, что этот осложняющий обстановку шаг не приведет к чему-то еще", — сказал он на совместной конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В то же время Россия объявила, что Николас Мадуро посетит Москву до конца 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что что в Венесуэле намерены немедленно начать использовать новую карту с уже захваченным регионом. Ее направят во все учебные заведения страны.