Президент Венесуели "узаконив" захоплені землі та нову карту: світ виступив проти, але не Росія

На "референдумі" нібито більшість жителів Ессекібо виступили "за" приєднання

Венесуела анексувала західний район Гайани – Ессекібо. Президент Ніколас Мадуро вже підписав шість документів, які передбачають "приєднання" багатого на нафту регіону до Венесуели.

Про це повідомляє венесуельська газета Ultimas Noticias. Крім того, Мадуро ратифікував нову карту, на якій Ессекібо став 24-м штатом Венесуели.

Свої шість указів Ніколас Мадуро видав за результатами нібито проведеного "референдуму". Повідомляється, що 95% жителів західного регіону Гаяни віддали свої голоси за те, щоб стати частиною Венесуели. Проте ЗМІ та електоральні експерти, навпаки, говорять про низьку явку, а ЦВК Венесуели досі не оприлюднила офіційні результати "голосування". У районі Есекібо всього мешкає близько 125 тисяч людей.

Попри те, що захоплення Ессекібо відбулося лише 8 грудня, президент Венесуели вже встиг "створити" комісію на захист цього штату, зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку і навіть сформувати підрозділ PDVSA – державної нафтогазової компанії-монополіста Венесуели. У руках цієї компанії зосереджено всі права на видобуток газу та нафти на континенті та в морі.

Керувати захопленим регіоном президент Венесуели призначив капітана Алексіса Родрігеса Кабельо, який 2019-2020 командував армією країни.

Зхват Ессекібо вже засудили кілька країн: Великобританія, США, Співдружність націй, Карибська спільнота та Організація американських держав. Влада Бразилії висловила стурбованість ситуацією і зазначила, що не хоче війни в Південній Америці. Зокрема, глава МЗС Сполученого Королівства Великобританії Девід Кемерон заявив, що країна не допустить приєднання до Венесуели частини території Гайани.

"Однією з тем, які ми обговорили, стала ситуація на кордоні Венесуели та Гаяни. Ці кордони були встановлені у 1899 році. Я не бачу абсолютно жодних причин для односторонніх дій Венесуели. Вони несправедливі та мають припинитися. Я сподіваюся провести кілька телефонних розмов із президентом Гаяни та інші [лідери] в регіоні, щоб спробувати гарантувати, що цей крок, що ускладнює обстановку, не призведе до чогось ще", — сказав він на спільній конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Водночас Росія оголосила, що Ніколас Мадуро відвідає Москву до кінця 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Венесуелі мають намір негайно почати використовувати нову карту з уже захопленим регіоном. Її направлять до всіх навчальних закладів країни.