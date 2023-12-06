Плюс одна війна: Венесуела мобілізує армію і заявила про анексію Західної Гаяни (карта)

Війна між двома державами фактично почалася

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро ввечері 6 грудня офіційно заявив про анексію регіону Гаяна-Ессекібо, який займає західну частину Гаяни. Разом із тим він почав мобілізацію венесуельских збройних сил.

Про це повідомляє видання El Pais. Також публікується карта регіону, який планує "відкусити" диктатор.

"Раніше президент направив військовий контингент у Пуерто-Баріма, в штаті Дельта-Амакуро, на атлантичному кордоні Венесуели, дуже близько до кордонів території джунглів площею 160 000 квадратних кілометрів, на які претендує та де-факто керує Гаяна", – написало видання.

Спірний регіон, який планує анексувати Венесуела

6 грудня Мадуро показав нову карту своєї країни з включеним до неї спірним з Гаяною регіоном Ессекібо. Цю карту він має намір надавати як нову до всіх навчальних закладів.

4 грудня Мадуро провів "референдум", у якому питав венесуельців, чи хочуть вони, щоб регіон Ессекібо, спірний протягом 100 років, належав їм. 95% громадян Венесуели начебто підтримали на референдумі пропозицію влади – звісно, що результати "референдуму" уряд "намалював".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається у Венесуелі, і чому у світі може спалахнути нова війна, яка буде близько до США.