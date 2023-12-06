Плюс одна война: Венесуэла мобилизует армию и заявила об аннексии Западной Гайаны (карта)

Война между двумя государствами фактически началась

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро вечером 6 декабря официально заявил об аннексии региона Гайана-Эссекибо, занимающего западную часть Гайаны. Вместе с тем он приступил к мобилизации венесуэльских вооруженных сил.

Об этом сообщает издание El Pais. Также публикуется карта региона, который планирует "откусить" диктатор.

"Ранее президент направил военный контингент в Пуэрто-Барима, в штате Дельта-Амакуро, на атлантической границе Венесуэлы, очень близко к границам территории джунглей площадью 160 000 квадратных километров, на которые претендует и де-факто руководит Гайана", – пишет издание.

Спорный регион, который планирует аннексировать Венесуэла

6 декабря Мадуро показал новую карту своей страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо. Эту карту он намерен предоставлять как новую всем учебным заведениям.

4 декабря Мадуро провел "референдум", в котором спрашивал венесуэльцев, хотят ли они, чтобы регион Эссекибо, спорный в течение 100 лет, принадлежал им. 95% граждан Венесуэлы вроде бы поддержали на референдуме предложение власти – и ясно, что результаты "референдума" правительство "нарисовало".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о происходящем в Венесуэле и почему в мире может вспыхнуть новая война, которая будет близко к США.