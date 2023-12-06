Венесуэла готовится к аннексии региона Гайаны: Мадуро показал новую карту (фото)

Референдум проводился вопреки решению Международного суда ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро показал новую карту своей страны со включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо. Эту карту он намерен предоставлять как новую во все учебные учреждения.

Мадуро назвал Эссекибо "зоной интегральной обороны" и дал совет нефтянникам остановить там операции на шельфе в течение трех месяцев. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail

До этого, в воскресенье, 4 декабря, Николас Мадуро в воскресенье провел референдум, в котором спрашивал венесуэльцев, хотят ли они, чтобы регион Эсекибо, спорная на протяжении 100 лет, принадлежал им. 95% граждан Венесуэлы якобы поддержали на референдуме предложение властей.

"Он назначил генерала Алексиса Родригеса Кабельо главой региона и во вторник направил его в город Тумеремо, отдаленный шахтерский городок в джунглях, в 120 милях от границы", — говорится в материале.

Фото: Daily Mail

Что примечательно, референдум проводился вопреки решению Международного суда ООН, которым было предусмотрено воздержание Венесуэлы от любых действий по изменению ситуации в споре с Гайаной.

На следующий день после так называемого референдума Николас Мадуро объявил о ряде мероприятий, которые являются подготовкой к выполнению решения референдума по аннексии Эссекибо. Тогда же, 5 декабря, он и представил новую карту Венесуэлы, где отмечен регион Эссекибо.

Президент также обратился к парламенту с просьбой создания штата Гайана-Эссекибо, "интегральной зоны обороны" на этой территории, активизировать перепись населения и план социального внимания к жителям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит в Венесуэле и почему в мире может вспыхнуть новая война, которая будет близко к США.