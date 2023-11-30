В шаге от войны: союзник путина хочет захватить соседнюю страну

Войска соседних стран тоже приведены в состояние боевой готовности

Между двумя южноамериканскими странами — Венесуэлой и Гайаной — растет напряжение из-за вопроса принадлежности пограничной провинции, а в западных СМИ заговорили о том, что столкновение между ими неизбежно.

Как сообщает Defence-blog, речь идет о богатом на природные ресурсы районе Гайана-Эссекибо, который занимает почти 160 тысяч квадратных километров, что больше чем половина всей территории страны.

Согласно сообщениям Clash Report, войска Бразилии, которая поддерживает Гайану, перебрасываются к границе Венесуэлы. При этом там отмечают, что на днях США перебросили в Джорджтаун часть руководства 1 бригады содействия силам безопасности (SFAB).

В сети также появляется информация о том, что на некоторых участках границы уже идут боевые действия, но авторитетного подтверждения этому пока не поступало.

Военный обозреватель Игаль Левин отметил, что в 2023 году около 20 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и Нидерланды, а также страны региона, проводили в стране учения по отработке войны в джунглях.

"Но так или иначе, в одиночку у маленькой Гайаны шансы против Венесуэлы невелики", — считает он.

В Гайана-Эссекибо проживает коренное население Гайаны, но Венесуэла имеет притязание к этой территории еще со времен испанской колонизации. Для решения этого вопроса в Венесуэле прошел референдум, на котором жителям страны предложили ответить на вопрос о принадлежности этого региона, в то время как в Гайане заявили, что соседняя страна попросту пытается аннексировать часть их страны.

С 1899 года границы стран были определены международными арбитрами, но Венесуэла с их выводами не соглашалась. В 2015 году компания ExxonMobil объявила о том, что у побережья региона обнаружены крупные залежи нефти, а потому агрессивная риторика Каракаса лишь усиливались.

Венесуэла, которую возглавляет диктатор и друг россии Николас Мадуро, имеет огромные проблемы из-за международных санкций, а потому не исключено, что там воспринимают войну, как способ отвлечь внимание населения.

Как сообщалось ранее, новый президент Аргентины уже успел поссориться с Великобританией. В ходе своей избирательной кампании он заявлял, что намерен вернуть Фолклендские острова и повторил это высказывание после своей победы.