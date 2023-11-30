За крок від війни: союзник путіна хоче захопити сусідню країну

Війська сусідніх країн теж приведені у стан бойової готовності

Між двома американськими країнами — Венесуелою та Гайаною — зростає напруга через питання про приналежність прикордонної провінції, а в західних ЗМІ заговорили про те, що зіткнення між ними неминуче.

Як повідомляє Defence-blog, йдеться про багатий на природні ресурси район Гайана-Ессекібо, який займає майже 160 тисяч квадратних кілометрів, що становить більшу частину всієї території країни.

Згідно з повідомленнями Clash Report, війська Бразилії, яка підтримує Гайану, перекидаються до кордону Венесуели. При цьому там зазначають, що днями США перекинули до Джорджтауна частину керівництва 1 бригади сприяння силам безпеки (SFAB).

У мережі також з’являється інформація про те, що на деяких ділянках кордону вже йдуть бойові дії, але авторитетного підтвердження цього поки що не надходило.

Військовий оглядач Ігаль Левін зазначив, що у 2023 році близько 20 країн світу, включаючи США, Францію, Велику Британію та Нідерланди, а також країни регіону, проводили в країні навчання з відпрацювання війни у джунглях.

"Але так чи інакше, самотужки у маленької Гаяни шанси проти Венесуели невеликі", — вважає він.

У Гайана-Ессекібо проживає корінне населення Гайани, але Венесуела має домагання цієї території ще з часів іспанської колонізації. Для вирішення цього питання у Венесуелі пройшов референдум, на якому мешканцям країни запропонували відповісти на питання про належність цього регіону, тоді як у Гайані заявили, що сусідня країна просто намагається анексувати частину їхньої країни.

З 1899 кордону країн були визначені міжнародними арбітрами, але Венесуела з їх висновками не погоджувалася. У 2015 році компанія ExxonMobil оголосила про те, що біля узбережжя регіону виявлено великі поклади нафти, а тому агресивна риторика Каракаса лише посилювалася.

Венесуела, яку очолює диктатор і друг росії Ніколас Мадуро, має величезні проблеми через міжнародні санкції, а тому не виключено, що там сприймають війну, як спосіб відвернути увагу населення.

Як повідомлялося раніше, новий президент Аргентини вже встиг посваритися з Великою Британією. У ході своєї виборчої кампанії він заявляв, що має намір повернути Фолклендські острови та повторив цей вислів після своєї перемоги.