У КНР готові вжити "немирні засоби"

КНР "точно не залишить місця для сепаратистської діяльності, спрямованої на незалежність Тайваню". Водночас там готові "створити широкий простір для мирного возз’єднання через Тайванську протоку".

Про це заявив представник Управління Державної ради КНР у справах Тайваню Чень Біньхуа, повідомляє державне телебачення КНР CGTN. Він зробив цю заяву у відповідь на нещодавні коментарі політиків із Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чін-те та Сяо Бі-хіма щодо відносин через Тайванську протоку.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, вони висловили думку, що на материковій стороні немає планів щодо силового нападу на Тайвань. Своєю чергою Чень зазначив, що КНР "не буде терпіти або проявляти поблажливість до сил незалежності Тайваню", якщо вони "наважаться ризикувати та провокувати інциденти, сприяючи незалежності Тайваню".

Представник КНР посилався на закон про боротьбу з відокремленням. Він підкреслив, що держава повинна використовувати немирні засоби та інші необхідні заходи для захисту суверенітету та територіальної цілісності Китаю. "Я хочу підкреслити, що незалежність Тайваню означає війну", – заявив Чень.

Він також закликав жителів Тайваню виступити проти незалежності. Крім того, представник КНР заявив, що вони мають сприяти поверненню відносин між материком та островом на шлях мирного розвитку.

Нагадаємо, колишній посол України в США Валерій Чалий заявив що Китай продовжує підтримувати росію не лише поставками військового обладнання, а й політично, оскільки цим хоче послабити США. За його словами, Китай готується до конфлікту зі США, але поки що не готовий до нього.