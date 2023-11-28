Снова угрожают войной: в Китае сделали резкое заявление относительно Тайваня

В КНР готовы применить "немирные средства"

КНР "точно не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня". В то же время там готовы "создать широкое пространство для мирного воссоединения через Тайваньский пролив".

Об этом заявил представитель Управления Государственного совета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает государственное телевидение КНР CGTN. Он сделал это заявление в ответ на недавние комментарии политиков из Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Чин-те и Сяо Би-хима относительно отношений через Тайваньский пролив.

Согласно сообщениям СМИ, они выразили мнение, что у КНР нет планов по силовому нападению на Тайвань. В свою очередь Чэнь отметил, что КНР "не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам независимости Тайваня", если они "решатся рисковать и провоцировать инциденты, способствуя независимости Тайваня".

Представитель КНР ссылался на закон о борьбе с обособлением. Он подчеркнул, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры по защите суверенитета и территориальной целостности Китая. "Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну", – заявил Чэнь.

Он также призвал жителей Тайваня выступить против независимости. Кроме того, представитель КНР заявил, что они должны способствовать возвращению отношений между материком и островом на путь мирного развития.

Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Китай продолжает поддерживать россию не только поставками военного оборудования, но и политически, поскольку этим хочет ослабить США. По его словам, Китай готовится к конфликту с США, но пока не готов к нему.