У Байдена хотят объединить пакеты помощи для Украины, Израиля и Тайваня в один: для чего это нужно

Переговоры о дополнительном финансировании уже ведутся

В администрации президента США Джо Байдена планируют объединить запрос на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню в единый пакет.

Как информирует NBC News, об этом сообщили источники издания в Конгрессе, Белом доме и оборонном секторе. Сообщается, что такая идея призвана "разгрузить" Пентагон, который занимается вопросами поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню, а также нарастить производство собственного вооружения.

При этом советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что соответствующий запрос уже готовится, однако как это будет работать пока неизвестно. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что сейчас идет активная работа над этим.

"Я не готов подробно рассказывать вам об этих разговорах прямо сейчас или рассказывать вам, какими будут параметры, потому что, честно говоря, эти параметры еще не достигнуты и даже не определены, но мы активно работаем. Ведутся переговоры о дополнительном финансировании", — сказал он журналистам в среду.

Как сообщалось ранее, разговоры об объединении пакетов военной помощи Украине и Израилю уже шли. Ранее сообщалось, что такая идея была выдвинута, чтобы попытаться преодолеть сопротивление ультраправого крыла республиканской партии, которая выступает против поддержки Украины, но поддерживает Израиль.

Впрочем, некоторые республиканцы все же выступили против этой идеи.