У Байдена хочуть об’єднати пакети допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню в один: для чого це потрібно

Переговори щодо додаткового фінансування вже ведуться

В адміністрації президента США Джо Байдена планують об’єднати запит на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у єдиний пакет.

Як інформує NBC News, про це повідомили джерела видання у Конгресі, Білому домі та оборонному секторі. Повідомляється, що така ідея покликана "розвантажити" Пентагон, який опікується питаннями постачання зброї Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також наростити виробництво власного озброєння.

При цьому радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що відповідний запит уже готується, проте як це працюватиме поки що невідомо. Своєю чергою, представник Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що зараз триває активна робота над цим.

"Я не готовий докладно розповідати вам про ці розмови прямо зараз або розповідати вам, якими будуть параметри, тому що, чесно кажучи, ці параметри ще не досягнуті і навіть не визначені, але ми активно працюємо. Ведуться переговори щодо додаткового фінансування", — сказав він журналістам у середу.

Як повідомлялося раніше, розмови про об’єднання пакетів військової допомоги Україні та Ізраїлю вже точилися. Раніше повідомлялося, що таку ідею було висунуто, щоб спробувати подолати опір ультраправого крила республіканської партії, яка виступає проти підтримки України, але підтримує Ізраїль.

Втім, деякі республіканці все ж таки виступили проти цієї ідеї.