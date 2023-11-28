Провокують новий конфлікт? Північна Корея "дражнить" США супутником-шпигуном

Підтверджень цієї інформації із незалежних джерел немає

Днями Північна Корея успішно вивела на орбіту супутник-шпигун. У КНДР заявили, що він зробив фотографії Білого дому, Пентагону та прилеглих військово-морських баз США.

Відомі американські об’єкти поповнили список територій, які, як стверджують Північна Корея, були сфотографовані за допомогою її військового розвідувального супутника. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що офіційні ЗМІ КНДР заявили, що голова КНДР Кім Чен Ин мав можливість переглянути останні зображення разом із попередніми знімками. На них — Рим, авіабази Андерсон на Гуамі, Перл-Харбора та авіаносця ВМС США "Карл Вінсон".

Раніше Північна Корея заявила, що супутник офіційно розпочне свою розвідувальну місію з 1 грудня. Проте офіційне Центральне інформаційне агентство КНДР повідомило, що "процес тонкого настроювання супутника завершиться на один або два дні раніше".

Водночас, жодні джерела, крім Північної Кореї, не підтвердили, що супутник повністю працездатний. При цьому КНДР ще не опублікувала жодних зображень, зроблених своїм новим супутником.

На думку фахівців, зонд, ймовірно, зможе робити фотографії, але необхідний ретельний аналіз, щоб зрозуміти, чи матиме ці зображення досить високий дозвіл, щоб мати якусь військову цінність. Про це заявив офіційний представник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Гю.

Слід зазначити, що Південна Корея отримала доступ до одного із "супутників-шпигунів" КНДР після невдалого запуску на початку цього року. Там дійшли висновку, що ця технологія не має військової цінності. Сеул вважає, що будь-який супутник Північної Кореї може бути в кращому разі елементарним.

Як повідомляв "Телеграф", президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Північна Корея причетна до війни в Україні. Не обійшлося без КНДР й у конфлікті в Ізраїлі.