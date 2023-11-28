Провоцируют новый конфликт? Северная Корея "дразнит" США спутником-шпионом

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На днях Северная Корея успешно вывела на орбиту спутник-шпион. В КНДР заявили, что он сделал фотографии Белого дома, Пентагона и близлежащих военно-морских баз США.

Известные американские объекты пополнили список территорий, которые, по утверждению Северной Кореи, были сфотографированы с помощью ее военного разведывательного спутника. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что официальные СМИ КНДР заявили, что глава КНДР Ким Чен Ын имел возможность просмотреть последние изображения вместе с предыдущими снимками. На них — Рим, авиабазы Андерсон на Гуаме, Перл-Харбора и авианосца ВМС США "Карл Уинсон".

Ранее Северная Корея заявила, что спутник официально начнет свою разведывательную миссию с 1 декабря. Однако официальное Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что "процесс тонкой настройки спутника завершится на один или два дня раньше".

Вместе с тем, никакие источники помимо Северной Кореи не подтвердили, что спутник полностью работоспособен. При этом КНДР еще не опубликовала никаких изображений, сделанных своим новым спутником.

По мнению специалистов, зонд, вероятно, сможет делать фотографии, но необходим тщательный анализ, чтобы понять, будут ли эти изображения иметь достаточно высокое разрешение, чтобы иметь какую-либо военную ценность. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Гю.

Следует отметить, что Южная Корея получила доступ к одому из "спутников-шпионов" КНДР после неудачного запуска в начале этого года. Там пришли к выводу, что эта технология не имеет военной ценности. Сеул полагает, что любой спутник Северной Кореи может быть в лучшем случае элементарным.

Как сообщал "Телеграф", президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Северная Корея причастна к войне в Украине. Не обошлось без КНДР и в конфликте в Израиле.