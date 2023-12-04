Венесуэла против Гайаны: режим Мадуро дал старт "референдуму"

Венесуэла не вспоминала о регионе, который перешел в Гайану по итогам войны 1896-1899 годов, пока в нем не нашли огромные залежи нефти и газа

В Венесуэле начался инициированный режимом путинского друга, диктатора Николаса Мадуро, так называемый всенародный референдум. На нем режим диктатора надеется получить "народное волеизъявление", легитимирующее попытку Венесуэлы захватить значительную часть соседней Гайаны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Журналисты отмечают, что референдум проводился в воскресенье, 3 декабря по местному времени.

Среди манипулятивных вопросов, на которые должны "дать ответ" венесуэльцы – вопрос о непризнании Венесуэлой юрисдикции Международного суда ООН, определяющего территории у реки Эссекибо собственностью Гайаны, а не Венесуэлы. Этот регион имеет площадь 160 тысяч кв. км и составляет две трети Гайаны.

Венесуэла не вспоминала об этом регионе, который перешел в Гайану по итогам войны 1896-1899 годов, пока в нем не нашли огромные залежи нефти и газа. Правительство Мадуро моментально предъявило на регион права и заявило, что решение суда, вынесенное более ста двадцати лет назад, якобы нарушило права Венесуэлы.

Известно также, что Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором требует подтвердить решение 1899 г. и суд принял иск к рассмотрению. До момента решения дела суд запретил Венесуэле принимать какие-либо решения, которые могут оспорить принадлежность Эссекибо Гайане.

Проблема в том, что Венесуэла считает проведение референдумов своим внутренним делом, а один из вопросов – непризнание решений суда ООН. То есть, после этого референдума режим Мадуро, скорее всего, планирует начать вторжение.

Больше о ситуации между двумя государствами Латинской Америки читайте в материале "Телеграфа" "Венесуэла" облизывается" на Гайану. Может ли вспыхнуть новая война и что вообще происходит".