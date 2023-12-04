Венесуела проти Гаяни: режим Мадуро дав старт "референдуму"

Венесуела не згадувала про регіон, який перейшов до Гаяни за підсумками війни 1896-1899 років, аж поки в ньому не знайшли величезні поклади нафти та газу

У Венесуелі розпочався ініційований режимом путінського друга, диктатора Ніколаса Мадуро так званий всенародний референдум. На ньому режим диктатора сподівається отримати "народне волевиявлення", яке легітимує спробу Венесуели захопити значну частину сусідньої Гаяни.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Журналісти відзначають, що референдум проводився у неділю, 3 грудня за місцевим часом.

Серед маніпулятивних питань, на які повинні "дати відповідь" венесуельці – питання щодо невизнання Венесуелою юрисдикції Міжнародного суду ООН, який визначає території біля ріки Есекібо власністю саме Гаяни, а не Венесуели. Цей регіон має площу у 160 тисяч кв. км та становить дві третини Гаяни.

Венесуела не згадувала про цей регіон, який перейшов до Гаяни за підсумками війни 1896-1899 років, аж поки в ньому не знайшли величезні поклади нафти та газу. Уряд Мадуро моментально пред'явив на регіон права та заявив, що рішення суду, винесене понад сто двадцять років тому, нібито порушило права Венесуели.

Відомо також, що Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, у якому вимагає підтвердити рішення 1899 року і суд прийняв позов до розгляду. До моменту рішення справи суд заборонив Венесуелі приймати будь-які рішення, які можуть оскаржити приналежність Есекібо Гаяні.

Проблема в тому, що Венесуела вважає проведення референдумів своєю внутрішньою справою, а одне з питань – невизнання рішень суду ООН. Тобто після цього референдуму режим Мадуро, скоріше за все, планує розпочати вторгнення.

Більше про ситуацію між двома державами Латинської Америки читайте у матеріалі "Телеграфа" "Венесуела "облизується" на Гаяну. Чи може спалахнути нова війна і що взагалі відбувається".