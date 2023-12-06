Венесуела готується до анексії регіону Гайани: Мадуро показав нову карту (фото)

Референдум проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН

Президент Венесуели Ніколас Мадуро показав нову карту своєї країни з включеним до неї спірним з Гайаною регіоном Ессекібо. Цю карту він має намір надавати як нову до всіх навчальних закладів.

Мадуро назвав Ессекібо "зоною інтегральної оборони" і дав пораду нафтовикам зупинити там операції на шельфі протягом трьох місяців. Про це пише Daily Mail.

Фото: Daily Mail

До цього, у неділю, 4 грудня, Ніколас Мадуро в неділю провів референдум, у якому питав венесуельців, чи хочуть вони, щоб регіон Ессекібо, спірний протягом 100 років, належав їм. 95% громадян Венесуели начебто підтримали на референдумі пропозицію влади.

"Він призначив генерала Алексіса Родрігеса Кабельо главою регіону й у вівторок направив його до міста Тумеремо, віддаленого шахтарського містечка в джунглях, за 120 миль від кордону", — йдеться у матеріалі.

Фото: Daily Mail

Що примітно, референдум проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, яким було передбачено помірність Венесуели від будь-яких дій щодо зміни ситуації у суперечці з Гайаною.

Наступного дня після так званого референдуму Ніколас Мадуро оголосив про низку заходів, які є підготовкою до виконання рішення референдуму з анексії Ессекібо. Тоді ж, 5 грудня, він і представив нову карту Венесуели, де відзначено регіон Ессекібо.

Президент також звернувся до парламенту з проханням створення штату Гайана-Ессекібо, "інтегральної зони оборони" на цій території, активізувати перепис населення та план соціальної уваги до мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається у Венесуелі, і чому у світі може спалахнути нова війна, яка буде близько до США.