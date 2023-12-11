Диалог на 20 секунд? Зеленский поговорил с Орбаном в Аргентине: что обсудили

Общение двух лидеров было очень коротким

Президент Владимир Зеленский "максимально откровенно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который всячески выступает против вступления Украины в ЕС. Их диалог произошел в ходе церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Об этом украинский лидер рассказал в своем видеообращении в понедельник, 11 декабря. По его словам, с Орбаном они обсудили "европейские дела". Однако их разговор был очень коротким и длился примерно 20 секунд.

"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах", — сказал Зеленский.

Помимо этого в своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что общался также и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он подчеркнул, что наша страна теперь рассчитывает на "положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС".

В сети тем временем появились фотографии, на которых журналисты "поймали" за диалогом Орбана и Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Венгрия продолжает ставить подножки Украине, где это только возможно. На саммите Европейского Союза в Брюсселе страна упорно блокировала все вопросы, связанные со вступлением Украины в ЕС.