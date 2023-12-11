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Діалог на 20 секунд? Зеленський поговорив із Орбаном в Аргентині: що обговорили

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Віктор Орбан Новина оновлена 11 грудня 2023, 07:55
Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото Колаж "Телеграф"

Спілкування двох лідерів було дуже коротким

Президент Володимир Зеленський "максимально відверто" поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який всіляко виступає проти вступу України до ЄС. Їхній діалог відбувся під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Про це український лідер розповів у своєму відеозверненні у понеділок, 11 грудня. З його слів, з Орбаном вони обговорили "європейські справи". Однак їхня розмова була дуже короткою і тривала приблизно 20 секунд.

"На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", — сказав Зеленський.

Крім цього, у своєму Telegram-каналі Зеленський розповів, що спілкувався також і з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив, що наша країна тепер розраховує на "позитивне рішення про виділення €50 млрд та початок переговорів про вступ України до ЄС".

У мережі тим часом з’явилися фотографії, на яких журналісти "піймали" за діалогом Орбана та Зеленського.

Фото: "Українська правда"
Фото: "Українська правда"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Угорщина продовжує ставити підніжки до України, де це тільки можливо. На саміті Європейського Союзу у Брюсселі країна завзято блокувала всі питання, пов’язані із вступом України до ЄС.

Теги:
#Україна #ЄС #Угорщина #Володимир Зеленський #Віктор Орбан