Діалог на 20 секунд? Зеленський поговорив із Орбаном в Аргентині: що обговорили

Спілкування двох лідерів було дуже коротким

Президент Володимир Зеленський "максимально відверто" поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який всіляко виступає проти вступу України до ЄС. Їхній діалог відбувся під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Про це український лідер розповів у своєму відеозверненні у понеділок, 11 грудня. З його слів, з Орбаном вони обговорили "європейські справи". Однак їхня розмова була дуже короткою і тривала приблизно 20 секунд.

"На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", — сказав Зеленський.

Крім цього, у своєму Telegram-каналі Зеленський розповів, що спілкувався також і з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив, що наша країна тепер розраховує на "позитивне рішення про виділення €50 млрд та початок переговорів про вступ України до ЄС".

У мережі тим часом з’явилися фотографії, на яких журналісти "піймали" за діалогом Орбана та Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Угорщина продовжує ставити підніжки до України, де це тільки можливо. На саміті Європейського Союзу у Брюсселі країна завзято блокувала всі питання, пов’язані із вступом України до ЄС.