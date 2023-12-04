Скандал із Порошенком: в Угорщині розповіли, чи збирався він зустрічатися з Орбаном

В Угорщині кажуть, що раді вести переговори з будь-ким

В Угорщині підтвердили інформацію СБУ про те, що Петро Порошенко під час поїздки за кордон планував зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Ініціатором зустрічі був п’ятий президент України.

Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив, що радий вести переговори з будь-ким, включаючи колишніх лідерів іноземних держав.

За його словами, зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.

"Давайте не вдаватися до такої наукової фантастики", − заявив Сійярто.

Нагадаємо, що 30 листопада п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили з України. Його завернули прямо на кордоні, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко запевнив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США. З поляками він мав намір обговорювати зняття блокади перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, яка цього року майже вичерпалася. Втім, за словами прикордонників, його відрядження було скасовано.

Пізніше у Верховній Раді підтвердили, що скасували поїздку п’ятого президента "секретним листом", але не стали розкривати його деталей. А наступного дня в СБУ повідомили, що колишнього українського президента не випустили з країни з їхньої ініціативи. За інформацією спецслужби росія готувала провокацію, в яку планувала втягнути і Петра Порошенка. ІПСО мало змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та підштовхнути Україну до переговорів із росією на умовах заморожування війни. Цей наратив планували підтримати й іноземні проросійські політичні сили. Зокрема, Петро Порошенко планував зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який регулярно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з росії.

Раніше ми писали про те, що в Угорщині відреагували звинуваченнями на скандал із Порошенком.