В Угорщині відреагували на скандал із Порошенком: накинулися зі звинуваченнями, але є й цікава деталь

Угорці кажуть, що це все "політична боротьба"

В Угорщині відреагували на заяву СБУ, що Петро Порошенко планував зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час поїздки за кордон. Там кажуть, що Україна нібито не готова до членства у ЄС.

Таку заяву зробив речник угорського уряду Золтан Ковач. У його повідомленні йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", – зазначив Ковач.

Примітно, що Ковач у своєму повідомленні не заперечує сам факт можливого приїзду Порошенка.

Нагадаємо, що 30 листопада п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили з України. Його завернули прямо на кордоні, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко запевнив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США. З поляками він мав намір обговорювати зняття блокади перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, яка цього року майже вичерпалася. Втім, за словами прикордонників, його відрядження було скасовано.

Пізніше у Верховній Раді підтвердили, що скасували поїздку п’ятого президента "секретним листом", але не стали розкривати його деталей. А наступного дня в СБУ повідомили, що колишнього українського президента не випустили з країни з їхньої ініціативи. За інформацією спецслужби росія готувала провокацію, в яку планувала втягнути і Петра Порошенка. ІПСО мало змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та підштовхнути Україну до переговорів із росією на умовах заморожування війни. Цей наратив планували підтримати й іноземні проросійські політичні сили. Зокрема, Петро Порошенко планував зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який регулярно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з росії.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ГУР купив у експрезидента Петра Порошенка та його оточення авто на 30 мільйонів гривень.