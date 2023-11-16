Дали заробити Петру Порошенку: ГУР купив у екс-президента та його оточення авто на 30 мільйонів гривень

Спецслужба купила у екс-глави держави 5 авто, ще 23 у фірми колишнього нардепа від БПП

Головне управління розвідки Міноборони України, вона ж військова частина 0515, закупила для своїх потреб 28 легкових автомобілів марки Skoda та Hyundai на 30 млн. грн. Серед двох фірм, які продали авто ГУР, одна є фірмою екс-президента Петра Порошенка – вона продала 5 авто майже на 8,9 млн грн., а друга, ймовірно, з ним пов’язана.

Про це "Телеграф" дізнався із системи держзакупівель Prozorro. Згідно з одним тендером 6 листопада ГУР купив 23 Skoda Octavia A8 Active 1.4 TSI у ПП "Торговий дім "Євромоторс" за 21 млн 178 тис. грн. і 5 Hyundai Staria 2.2 VGT 9-Business 8 AT 2 WD за 8 млн 876 тисяч гривень у ТОВ "Хюндай моторс Поділля".

В обох випадках у компаній не було конкурентів, а ціни на покупку трохи вищі за середні по ринку. Так, за 23 Skoda Octavia A8 було заплачено 21 млн 178 тис. грн або в середньому 920 тисяч гривень, тоді як на сайтах можна знайти ціну на аналогічну модель 872 600 гривень.

Схожа ситуація з купівлею п’яти Hyundai Staria 2.2 VGT 9-Business 8 AT 2 WD за 8 млн 876 тис. грн. або 1,775 млн. грн. за кожну. В інтернеті можна знайти пропозиції за подібну модель за ціною від 1242 тис. грн. до 1 млн. 1 млн. 359 тис. грн.

Втім, у разі купівлі авто для ГУР йдеться про автомобілі з підвищеною комплектацією, наприклад, у п’яти Hyundai Staria повинні бути сейфи для зброї, а всього вимоги до транспорту складаються з 38 пунктів.

Але куди цікавіше питання, хто володіє фірмами-переможцями цього тендеру? З ТОВ Хюндай моторс "Поділля" ніякої інтриги немає — за даними аналітичного сервісу YouControl вона є частиною групи "Укрпромінвест", що належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Петро Порошенко

Так, власником 37% компанії YouControl називає Володимира Свинарчука – екс-президента корпорації "Богдан", колишнього першого заступника секретаря РНБО України, який став фігурантом скандалу із оборонними закупівлями нібито за завищеними цінами навесні 2019 року. Останній правда закінчився нічим.

Друга фірма — ПП "Торговий дім "Євромоторс", офіційно належить Олексію Михайловичу Гвоздєву. Ймовірно, це син Михайла Олексійовича Гвоздєва, який за даними ЗМІ у 2006-му році заснував фірму. Але крім того, у 2014-2015 роках Михайло Гвоздєв був народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка та добровільно склав свої повноваження у вересні 2015 року.

Цікаво, що інший екс-нардеп від БПП Борислав Розенблат, на думку слідства , брав участь у оборонних закупівлях для потреб Міноборони, а фактично розкраданні коштів та виведенні сотень мільйонів гривень за кордон.