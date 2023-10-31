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Десятки мільйонів на ремонт вулиці - Тернопільска ОДА під час війни оголосила конкурс

Автор
Олена Качуровська
Дата публікації
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Автор
На Тернопільщині 62 млн грн виділять на ремонт дороги Новина оновлена 31 жовтня 2023, 15:23
На Тернопільщині 62 млн грн виділять на ремонт дороги. Фото gr.org.ua

Обласна влада прозвітувала про скасування тендерів на 100 млн грн, а наступного дня оголосила новий

Тернопільська облдержадміністрація планує під час війни виділити понад 62 млн грн на ремонт вулиці Білецької в обласному центрі. Востаннє цю вулицю ремонтували лише два роки тому.

Відповідна пропозиція щодо проведення ремонтних робіт з’явилася на порталі Prozorro. В оголошенні зазначається, що йдеться про реконструкцію і коригування.

В ролі замовника виступає Депaртaмент кaпітaльного будівництвa Тернопільської облaсної держaвної aдміністрaції. Тобто ремонт вулиці планують проводити зa держaвні кошти.

Єдиним учасником конкурсу є фірма – ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" із пропозицією 60,3 млн грн. Це трохи менше, ніж 62,6 млн грн, які готова виділити обласна влада.

При цьому востаннє вулиця Білецька ремонтувалася лише два роки тому – у 2021 році. Тоді бюджет ремонту, за даними Prozorro складав 31 млн грн. Учасників конкурсу було двоє, але переміг той самий ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР.

Цікаво, що нещодавно голова Тернопілської ОДА Володимир Труш звітувaв про роботу з забезпечення прозорості та підзвітності оргaнів публічної влaди нa території облaсті. Серед іншого, за його словами, станом на 10 жовтня були скасовані тендери нa суму мaйже 100 млн грн. А вже 11 жовтня був оголошений конкурс на ремонт вулиці Білецької за 62 млн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті виділили астрономічну суму на ремонт 8 кілометрів дороги. Там на ремонт ділянки від Ясині до Чорної Тиси виділяли майже 600 мільйонів гривень.

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Теги:
#Тернопільська ОДА #Тендер #Ремонт доріг #Голова Тернопільської обласної державної адміністрації