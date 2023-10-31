Десятки миллионов на ремонт улицы – Тернопольская ОГА во время войны объявила конкурс

Областные власти отчитались об отмене тендеров на 100 млн грн, а на следующий день объявили новый

Тернопольская облгосадминистрация планирует во время войны выделить более 62 млн. грн. на ремонт улицы Белецкой в областном центре. В последний раз эту улицу ремонтировали всего два года назад.

Соответствующее предложение о проведении ремонтных работ появилось на портале Prozorro. В объявлении говорится, что речь идет о реконструкции и корректировке.

В роли заказчика выступает Департамент капитального строительства Тернопольской областной государственной администрации. То есть ремонт улицы планируют проводить за государственные средства.

Единственным участником конкурса является фирма – ООО "ТЕХНО-СТРОЙ-ЦЕНТР" с предложением 60,3 млн грн. Это немного меньше, чем 62,6 млн грн, которые готовы выделить областные власти.

При этом последний раз улица Белецкая ремонтировалась всего два года назад – в 2021 году. Тогда бюджет ремонта, по данным Prozorro, составлял 31 млн грн. Участников конкурса было двое, но победил тот же "ТЕХНО-СТРОЙ-ЦЕНТР".

Примечательно, что недавно глава Тернопольской ОГА Владимир Труш отчитался о работе по обеспечению прозрачности и подотчетности органов публичной власти на территории области. Среди прочего, по его словам, по состоянию на 10 октября были отменены тендеры на сумму почти 100 млн грн. А уже 11 октября был объявлен конкурс на ремонт улицы Белецкой за 62 миллиона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Закарпатье выделили астрономическую сумму на ремонт 8 километров дороги. Там на ремонт участка от Ясини до Черной Тисы выделяли почти 600 миллионов гривен.