Схаменулися? На Рівненщині скасували тендер на дорогезний ремонт дороги під час війни

За 2 кілометри дороги просять десятки мільйонів

В Україні тривають різні тендерні скандали. Новий спалахнув на Рівненщині, де чиновники надумали відремонтувати дороги під час війни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Ціна питання – 80 мільйонів гривень.

Йдеться про ділянку автодороги неподалік обласного центру (Бармаки-Горидище). Відповідний тендер уже з’явився на сайті Prozorro. Його замовником виступає Департамент з будівництва та архітектури Рівненської ОДА.

На сторінці тендеру зазначається, що протяжність ремонту становить 2 кілометри, а роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.

Журналісти звертають увагу, що провести ремонт на цій ділянці хотіли ще 2021 року, тоді на це просили 19,7 мільйона гривень. Відомо також, що за роки незалежності дорогу жодного разу не ремонтували.

Варто зазначити, що на дорогий ремонт під час війни вже звернули увагу і місцева влада та українці. Так, наприклад, начальник Рівненської ОВ Віталій Коваль у себе в Telegram-каналі написав, що цією ділянкою дороги справді існує багато скарг громадян, проте зараз у країні інші пріоритети.

"Ще раз наголошую, витрати повинні наближати нас до перемоги. А про комфорт подбаємо пізніше. Ми направимо спеціалістів, які проведуть ямковий ремонт найбільш аварійних ділянок. І на цьому все. Жодна гривня не має йти на бруківку, благоустрій чи інші другорядні речі, доки не буде забезпечена обороноздатність", — каже він.

Не приховували свого обурення і звичайні українці:

Втім, реакція влади дещо згладила градус напруженості у суспільстві:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Софії Київській" пояснили, навіщо замовили ремонт за 80 мільйонів.