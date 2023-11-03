Одумались? На Ровенщине отменили тендер на дорогущий ремонт дороги во время войны

За 2 километра дороги просят десятки миллионов

В Украине продолжаются различные тендерные скандалы. Новый вспыхнул в Ровенской области, где чиновники надумали отремонтировать дороги во время войны.

Об этом сообщают местные СМИ. Цена вопроса — 80 миллионов гривен.

Речь идет об участке автодороги неподалеку от областного центра (Бармаки-Горидище). Соответствующи тендер уже появился на сайте Prozorro. Его заказчиком выступает Департамент по строительству и архитектуре Ровенской ОГА.

На странице тендера отмечается, что протяженность ремонта составляет 2 километра, а работы хотят завершить к 31 декабря 2024 года.

Журналисты обращают внимание, что провести ремонт на данном участке хотели еще в 2021 году, тогда на это просили 19,7 миллиона гривен. Известно также, что за годы независимости дорогу ни разу не ремонтировали.

Стоит отметить, что на дорогущий ремонт во время войны уже обратили внимание и местные власти и украинцы. Так, например, начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль у себя в Telegram-канале написал, что по этому участку дороги действительно существует много жалоб граждан, однако сейчас в стране другие приоритеты.

"Еще раз подчеркиваю, расходы должны приближать нас к победе. А о комфорте позаботимся позже. Мы направим специалистов, которые проведут ямочный ремонт самых аварийных участков. И в этом все. Ни одна гривна не должна идти на брусчатку, благоустройство или другие второстепенные вещи, пока не будет обеспечена обороноспособность", — говорит он.

Не скрывали своего возмущения и обычные украинцы:

Впрочем, реакция властей несколько сгладила градус напряженности в обществе:

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Софии Киевской" объяснили, зачем заказали ремонт за 80 миллионов.