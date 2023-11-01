Минкульт одобрил: в "Софии Киевской" объяснили, зачем заказали ремонт за 80 миллионов

В этом году выделят только 2 миллиона

В заповеднике "София Киевская" прокомментировали резонансную новость о ремонте за 80 миллионов гривен. Там заявили, что без этого никак.

Ответ заповедника был опубликован на его официальной странице в Facebook. Отмечается, что существующее крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Национальный заповедник "София Киевская", на балансе которого находится Софийский собор, в последние годы неоднократно ставил вопрос перед Министерством культуры и информационной политики Украины о необходимости выполнения вышеперечисленных работ, но из-за нехватки финансирования ситуация только ухудшалась", — говорится в сообщении.

В пример там приводят ситуацию, когда в начале 2022 года из-за резкого порыва ветра с юго-восточного купола Софийского собора рухнул крест. Вскоре благодаря меценатам крест удалось восстановить и вернуть на свое место, но ситуация не улучшилась. Заказанная заповедником экспертиза показала невозможность дальнейшего использования собора как общественного места без ремонта. На сегодня уже разработан проект реконструкции и восстановления разрушенных куполов.

"Проектная документация "Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора" прошла экспертизу и получила положительный экспертный отчет, согласование Министерства культуры и информационной политики Украины", — отмечают в заповеднике.

В "Софии Киевской" также обращают внимание на то, что в этом году на ремонт собора из бюджета выделено только 2 млн грн. Они пойдут на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах.

Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться после окончания военного положения.

Напомним, что помимо огромной суммы резонанс также вызвал и подрядчик, который будет заниматься ремонтом. Дело в том, что фактически тендера никакого не было, ведь эта организация была единственным участником "аукциона". А о самой фирме фактически ничего неизвестно. Более подробно о новом тендерном скандале вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее мы писали о том, что в Киеве вспыхнул тендерный скандал на миллиард.