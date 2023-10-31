Позолотили ручку на 80 миллионов: ремонтом Софийского собора займется "мутный" подрядчик

Позолотить купола хотят во время войны на десятки миллионов гривен

В Украине продолжается эпидемия довольно странных тендеров, которые вызывают недоумение в условиях полномасштабной войны с россией. В этот раз отличились в Национальном заповеднике "София Киевская".

Как выяснил "Телеграф" в системе госзакупок Prozorro, 24 октября прошел тендер на реставрацию кровли, конструкторских элементов и позолоты куполов Софийского собора в Киеве. Речь идет ни много ни мало о 79,2 млн грн.

Судя по всему, в реставрации София Киевская нуждалась давно, ведь еще в декабре 2022-го провели тендер на разработку проекта ее реконструкции, за который государственному институту "УкрНИИпроектреставрация" заплатили 3 млн 473 тыс. грн.

Тендер на саму реконструкцию провели 24 октября 2023 года и в нем почему-то принял участие только один участник – ООО "Металлическая кровля групп", предложивший свои услуги за 79,2 млн грн, что примерно на 224 тысячи гривен дешевле начального предложения.

При этом удивляет, что фактически тендера никакого не было, ведь ООО было единственным участником "аукциона". А о самой фирме фактически ничего неизвестно.

Ее единоличным владельцем является киевлянин Денис Бондаренко, для которого это не первый опыт занятия бизнесом – ранее он владел ЧП "Киевдрук", ставшим банкротом в 2007 году.

Впрочем, очевидно, что бизнес у Дениса Бондаренко теперь идет гораздо лучше, и учрежденная в 2014 году "Металлическая кровля групп" может похвастаться доходом в десятки миллионов гривен ежегодно. Правда, даже в самый удачный для ООО 2021 год его выручка составила 66,3 млн грн. То есть, реставрация Софийского собора окажется для компании самым крупным заказом за все время ее существования.

Основным профилем работы ООО "Металлическая кровля групп" являются кровельные работы, и потому ее участие в тендере по Софийскому собору кажется понятным. Однако неясно, почему никто, кроме данной компании, не пожелал или не смог принять участие в гостендере.

Между тем, часто госзакупки приводят к новым скандалам, и что особенно неприятно, к гибелям военнослужащих, когда из-за провальной покупки им не хватает боеприпасов.