Позолотили ручку на 80 мільйонів: ремонтом Софійського собору займеться "каламутний" підрядник

Позолотити бані хочуть під час війни на десятки мільйонів гривень

В Україні триває епідемія досить дивних тендерів, які викликають подив в умовах повномасштабної війни з росією. Цього разу відзначились у Національному заповіднику "Софія Київська".

Як з’ясував "Телеграф" у системі держзакупівель Prozorro, 24 жовтня пройшов тендер на реставрацію покрівлі, конструкторських елементів та позолоти куполів Софійського собору у Києві. Йдеться не мало не багато про 79,2 млн грн.

Зважаючи на все, реставрації Софія Київська потребувала давно, адже ще в грудні 2022-го провели тендер на розробку проекту її реконструкції, за який державному інституту "УкрНДІпроектреставрація" заплатили 3 млн 473 тис. грн.

Тендер на саму реконструкцію провели 24 жовтня 2023 року і в ньому чомусь взяв участь лише один учасник – ТОВ "Металева покрівля груп", який запропонував свої послуги за 79,2 млн грн, що приблизно на 224 тисячі гривень дешевше за початкову пропозицію.

При цьому дивує, що фактично тендеру ніякого не було, адже ТОВ було єдиним учасником аукціону. А про саму фірму фактично нічого невідомо.

Її одноосібним власником є киянин Денис Бондаренко, для якого це не перший досвід заняття бізнесом – раніше він володів ПП "Київдрук", яке стало банкрутом у 2007 році.

Втім, очевидно, що бізнес у Дениса Бондаренка тепер іде набагато краще, і започаткована у 2014 році "Металева покрівля груп" може похвалитися доходом у десятки мільйонів гривень щороку. Щоправда, навіть у найвдаліший для ТОВ 2021 його виручка склала 66,3 млн грн. Тобто реставрація Софійського собору виявиться для компанії найбільшим замовленням за весь час її існування.

Основним профілем роботи ТОВ "Металева покрівля груп" є покрівельні роботи, і тому її участь у тендері Софійського собору видається зрозумілою. Однак незрозуміло, чому ніхто, окрім цієї компанії, не побажав чи не зміг взяти участь у держтендері.

Тим часом часто держзакупівлі призводять до нових скандалів, і що особливо неприємно, до загибелі військовослужбовців, коли через провальну покупку їм не вистачає боєприпасів.