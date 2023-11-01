Мінкульт схвалив: у "Софії Київській" пояснили, навіщо замовили ремонт за 80 мільйонів

Цього року виділять лише 2 мільйони

У заповіднику "Софія Київська" прокоментували резонансну новину щодо ремонту за 80 мільйонів гривень. Там заявили, що без цього аж ніяк.

Відповідь заповідника була опублікована на його офіційній сторінці у Facebook. Зазначається, що існуючий вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Національний заповідник "Софія Київська", на балансі якого перебуває Софійський собор, останніми роками неодноразово ставив питання перед Міністерством культури та інформаційної політики України про необхідність виконання вищезазначених робіт, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалась", — йдеться у повідомленні.

За приклад там наводять ситуацію, коли на початку 2022 року через різкий порив вітру з південно-східного купола Софійського собору впав хрест. Незабаром завдяки меценатам хрест вдалося відновити та повернути на своє місце, але ситуація не покращала. Замовлена заповідником експертиза показала неможливість подальшого використання собору як місця без ремонту. На сьогодні вже розроблено проект реконструкції та відновлення зруйнованих куполів.

"Проєктна документація «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору» пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України", — зазначають у заповіднику.

У "Софії Київській" також звертають увагу на те, що цього року на ремонт собору з бюджету виділено лише 2 млн. грн. Вони підуть на встановлення хрестів та заміну конструктивних систем кріплення на всіх куполах.

Інші роботи, у тому числі й золочення, виконуватимуться після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, що, крім величезної суми, резонанс також викликав і підрядник, який займатиметься ремонтом. Справа в тому, що фактично тендеру ніякого не було, адже ця організація була єдиним учасником аукціону. А про саму фірму фактично нічого невідомо. Детальніше про новий тендерний скандал ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше ми писали про те, що у Києві спалахнув тендерний скандал на мільярд.