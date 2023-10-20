Армія. Їжа. Гроші: Міноборони атакують скандальні постачальники продуктів. Схоже, що одним з вигодонабувачів цієї схеми міг бути екс-президент Петро Порошенко

Навколо Міноборони сформувалась цікава група постачальників харчування для військових

Міноборони доведеться шукати 150 млн грн. Господарський суд Києва оприлюднив рішення у справі за позовом ТОВ "Нова-постач" до Міністерства оборони України про стягнення 151,6 млн грн боргу. Відповідач просив суд повністю відмовити у задоволенні позову. Проте 26 вересня суд вирішив, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки Міноборони в порушення взятих на себе зобов`язань за договором, оплату отриманих послуг в узгоджені сторонами у договорі строки не здійснив.

Це не поодинокий випадок. Аналогічне рішення господарський суд Києва прийняв декількома місяцями раніше в іншій справі, де позов до Міноборони подало ТОВ "Біосоіл". 22 червня 2023 року суд стягнув на його користь з Міноборони 167,55 млн грн, відхиливши доводи про те, що позивач не надав йому рахунки-фактури, і у нього, в свою чергу, був відсутній обов`язок з оплати послуг.

Як пов’язані ці справи? Вони вперше дають змогу осягнути масштаб доходів окремої бізнес-групи на харчуванні українських воїнів в 2022 році. За оцінками "Телеграфу", він склав біля 6 млрд грн. І це тільки по двох компаніях, відносини яких з Міноборони в минулому році зараз офіційно верифіковані. Також це дозволяє зробити висновок про те, що ці мільярди пішли оформленим на підставних осіб структурам. Вони мають важливу спільну рису: всі вони є клієнтами банку екс-президента України Петра Порошенка, та виплатили сотні мільйонів компанії останнього.

"Нова-постач" заключила контракт № 286/2/22/15 з Міністерством оборони України 7 березня 2022 року. Тобто в найбільш гарячій фазі повномасштабної війни. Згідно з ним, "Нова-постач" зобов`язалось на протязі 2022 року надати послуги організації харчування та забезпечення комплектами продуктів "особовому складу та штатним тваринам військових частин в стаціонарних та польових умовах при залученні суб`єктів господарювання" (в яких саме областях — невідомо). На першому етапі сторони погодили строки надання послуг з 07.03.2022 по 31.12.2022, а їх загальна вартість була оцінена в 1,8 млрд грн. Проте це був тільки початок. З травня по грудень 2022 року "Нова-постач" та Міноборони підписали щонайменше 4 додаткові угоди, які підвищили вартість цього контракту аж до 5,168 млрд грн.

Виторг ТОВ "Біосоіл" був меншим, проте все одно значним. 25 листопада 2022 року ця компанія підписала з Міноборони контракт № 286/2/22/73 з організації харчування військових частин в Миколаївській, Одеській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Договір вартістю 700 млн грн діяв до кінця 2022 року.

Обидва контракти були секретними і жодних повідомлень про них в Prozorro немає. Зрозуміло, що і тендерів не було. Від імені оборонного відомства документи підписував тодішній директор департаменту закупівель Богдан Хмельницкий. Він, як відомо, 23 грудня 2022 року підписав сумнозвісний мега-контракт на 2023 рік вартістю 13,16 млрд грн у сфері постачання продуктів для військових з ТОВ "Актив Компані". Саме в цьому документі журналісти знайшли сумнозвісні яйця по 17 грн за штуку. Як вже писав "Телеграф", після розголосу і гучного скандалу Хмельницкий був відправлений у відставку в січні 2023 року. А згодом Міноборони відрапортувало, що контракт з "Актив Компані", засновником та директором якої за декілька тижнів до його укладання став екс-голова державного підприємства Міноборони "Білоцерківський військовий торг" Валерій Мелеш, був змінений. Його термін дії скоротився півроку (з 01.01.2023 по 01.07.2023), щоправда, загальна сума за цей період стала дорівнювати 7 млрд грн, тож про якусь економію важко було говорити.

Недивно, що громадськість сфокусувала увагу на історії з "Актив Компані", реальною власницею якої називали білоцерківську королеву держзамовлень Тетяну Глиняну. Згодом — на нових постачальниках, яких Міноборони в середині 2023 року вже почало обирати на тендерах. На цьому фоні залишалось таємницею, хто отримав найбільші продуктові підряди на самому початку війни.

Як показало розслідування "Телеграфу", "Нова-постач" та "Біосоіл" входять в одну групу разом з колишнім постачальником продуктів для армії ще з часів Петра Порошенка — ТОВ "Латоріца-темп". На чолі групи, вірогідно, стоїть непублічний одеський підприємець Валерій Друзенко.

Формально "Нова-постач" та "Біосоіл" не пов’язані. "Нова-постач" оформлена на 22-річного жителя села Андрієво-Іванівка Одеської області Генадія Мешкова. Як витікає з матеріалів кримінального провадження № 72022000220000019 від 03 серпня 2022 року, яке зараз веде Головне слідче управління Національної поліції України за підозрою постачальників Міноборони в ухиленні від сплати податків, він неофіційно працював вантажником на цьому підприємстві. Що стосується "Біосоілу", то власником цієї компанії записана жителька Одеси Людмила Рагозенко, яка працює звичайним логістом.

Тобто обидві компанії, які отримали майже 6 млрд від Міноборони, оформлені на номінальних власників. Інтереси "Нова-постач" та "Біосоіл" в судових спорах з Міноборони представляв один і той же юрист — Любомир Наїдко з компанії Unilex, обидві компанії працювали з одними і тими ж контрагентами. А головне — їх печатки були вилучені під час обшуку в рамках вищевказаного провадження у одного з фігурантів разом з печаткою "Латоріца-темп". Саме його засновника, одеського непублічного бізнесмена Валерія Друзенко, правоохоронці вважають реальним контролером всієї групи, куди входять також такі структури, як ТОВ "Рейтен Компані", ТОВ ""Сеплай" та ТОВ "Валета С".

"Латоріца-темп" — добре знана чиновниками Міноборони структура. Як з'ясували "Наші гроші", вона почала отримувати багатомільйонні підряди Міноборони на постачання продуктів в 2018 році. Тобто, ще за президентства Петра Порошенко. Цікаве співпадіння: ще в 2015 році "Латоріца-темп" завбачливо відкрила рахунок в Міжнародному інвестиційному банку (МІБ) Петра Порошенка. Навряд чи стало випадковістю і те, що всі інші компанії з пулу Друзенка також є клієнтами МІБ. Включно з ТОВ "Нова-постач" (з липня 2020).

Яким чином клієнти банку Петра Порошенка на початку війни змогли стали топ-постачальниками продуктів Міноборони, яке знаходилось під наглядом "слуг народу" — питання, яке поки залишається без відповіді. Проте є беззаперечний факт: завдяки діяльності "Нова-постач" та "Біосоілу" як мінімум одна з продовольчих компаній, яка належить Порошенку, змогла непогано заробити. Мова йде про компанію "Зоря Поділля", що входить до групи "Укрпромінвест-агро". За даними Офісу Генпрокурора, "Нова-Постач" та "Біосоіл" перевели на рахунки "Зорі Поділля" 110 та 111 млн грн відповідно у якості передплати за цукор. З травня 2023 року ці кошти залишаються під арештом.