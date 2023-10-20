Армия. Еда. Деньги Минобороны атакуют скандальные поставщики продуктов. Похоже, что одним из выгодоприобретателей этой схемы мог быть экс-президент Петр Порошенко

Вокруг Минобороны сформировалась интересная группа поставщиков питания для военных

Минобороны придется искать 150 млн. грн. Хозяйственный суд Киева обнародовал решение по делу по иску ООО "Нова-снаб" в Министерство обороны Украины о взыскании 151,6 млн грн долга. Ответчик просил суд полностью отказать в удовлетворении иска. Однако 26 сентября суд решил, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку Минобороны в нарушение взятых на себя обязательств по договору оплату полученных услуг в согласованные сторонами в договоре сроки не осуществил.

Это не редкий случай. Аналогичное решение хозяйственный суд Киева принял несколькими месяцами ранее по другому делу, где иск в Минобороны подало ООО "Биосоил". 22 июня 2023 года суд взыскал в его пользу с Минобороны 167,55 млн грн, отклонив доводы о том, что истец не предоставил ему счета-фактуры, и у него, в свою очередь, отсутствовала обязанность по оплате услуг.

Как связаны эти дела? Они впервые позволяют понять масштаб доходов отдельной бизнес-группы на питании украинских воинов в 2022 году. По оценкам Телеграфа, он составил около 6 млрд грн. И это только по двум компаниям, отношения которых с Минобороны в прошлом году сейчас официально верифицированы. Также это позволяет заключить, что эти миллиарды пошли оформленным на подставных лиц структурам. Они имеют важную общую черту: все они клиенты банка экс-президента Украины Петра Порошенко, и выплатили сотни миллионов компании последнего.

"Новая-снаб" заключила контракт № 286/2/22/15 с Министерством обороны Украины 7 марта 2022 года. То есть в наиболее горячей фазе полномасштабной войны. Согласно ему, "Нова-постач" обязалось в течение 2022 года предоставить услуги организации питания и обеспечения комплектами продуктов "личному составу и штатным животным воинских частей в стационарных и полевых условиях при привлечении субъектов хозяйствования" (в каких областях — неизвестно). На первом этапе стороны согласовали сроки предоставления услуг с 07.03.2022 по 31.12.2022, а их общая стоимость была оценена в 1,8 млрд. грн. Однако это было только начало. С мая по декабрь 2022 года "Нова-снаб" и Минобороны подписали по меньшей мере 4 дополнительных соглашения, которые повысили стоимость этого контракта вплоть до 5,168 млрд грн.

Выручка ООО "Биосоил" была меньше, однако все равно значительно. 25 ноября 2022 года эта компания подписала с Минобороны контракт №286/2/22/73 по организации питания воинских частей в Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областях. Договор стоимостью 700 млн грн действовал до конца 2022 года.

Оба контракта были секретными и никаких уведомлений о них у Prozorro нет. Понятно, что и тендера не было. От имени оборонного ведомства документы подписывал тогдашний директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Он, как известно, 23 декабря 2022 подписал пресловутый мега-контракт на 2023 год стоимостью 13,16 млрд грн в сфере поставки продуктов для военных с ООО "Актив Компани". Именно в этом документе журналисты нашли печально известные яйца по 17 грн за штуку. Как уже писал Телеграф, после огласки и громкого скандала Хмельницкий был отправлен в отставку в январе 2023 года. Впоследствии Минобороны отрапортовало, что контракт с "Актив Компани", учредителем и директором которой за несколько недель до его заключения стал экс-глава государственного предприятия Минобороны "Белоцерковский военный торг" Валерий Мелеш, был изменен. Его срок действия сократился полгода (с 01.01.2023 по 01.07.2023), правда, общая сумма за этот период стала равна 7 млрд грн, поэтому о какой-то экономии трудно было говорить.

Неудивительно, что общественность сфокусировала внимание на истории с "Актив Компани", реальной владелицей которой называли белоцерковскую королеву госзаказов Татьяну Глиняну. Впоследствии на новых поставщиках, которых Минобороны в середине 2023 года уже начало выбирать на тендерах. На этом фоне оставалось тайной, кто получил самые большие продуктовые подряды в самом начале войны.

Как показало расследование "Телеграфа", "Новая-снаб" и "Биосоил" входят в одну группу вместе с бывшим поставщиком продуктов для армии еще со времен Петра Порошенко — ООО "Латорица-темп". Во главе группы, вероятно, стоит непубличный одесский предприниматель Валерий Друзенко.

Формально "Новая-снаб" и "Биосоил" не связаны. "Новая-снаб" оформлена на 22-летнего жителя села Андреево-Ивановка Одесской области Геннадия Мешкова. Как следует из материалов уголовного производства №72022000220000019 от 03 августа 2022 года, которое сейчас ведет Главное следственное управление Национальной полиции Украины по подозрению поставщиков Минобороны в уклонении от уплаты налогов, он неофициально работал грузчиком на этом предприятии. Что касается "Биосоила", то владельцем этой компании записана жительница Одессы Людмила Рагозенко, работающая обычным логистом.

То есть обе компании, получившие почти 6 млрд от Минобороны, оформлены на номинальных владельцев. Интересы "Новая-снаб" и "Биосоил" в судебных спорах из Минобороны представлял один и тот же юрист — Любомир Наедко из компании Unilex, обе компании работали с одними и теми же контрагентами. А главное, их печати были изъяты во время обыска в рамках вышеуказанного производства у одного из фигурантов вместе с печатью "Латорица-темп". Именно его основателя, одесского непубличного бизнесмена Валерия Друзенко, правоохранители считают реальным контролером всей группы, куда входят такие структуры, как ООО "Рейтен Компани", ООО "Сеплай" и ООО "Валета С".

"Латорица-темп" — хорошо известная чиновниками Минобороны структура. Как выяснили "Наши деньги", она начала получать многомиллионные подряды Минобороны на поставку продуктов в 2018 году. То есть еще при президентстве Петра Порошенко. Интересное совпадение: еще в 2015 году "Латорица-темп" предусмотрительно открыла счет в Международном инвестиционном банке (МИБ) Петра Порошенко. Вряд ли стало случайностью и то, что все остальные компании из пула Друзенко тоже являются клиентами МИБ. Включая ООО "Новая-снаб" (с июля 2020).

Каким образом клиенты банка Петра Порошенко в начале войны смогли стали топ-поставщиками продуктов Минобороны, которое находилось под наблюдением "слуг народа" — вопрос, который пока остается без ответа. Однако есть бесспорный факт: благодаря деятельности "Нова-постач" и "Биосоила" как минимум одна из продовольственных компаний, принадлежащая Порошенко, смогла неплохо заработать. Речь идет о компании "Заря Подолья", входящей в группу "Укрпроминвест-агро". По данным Офиса Генпрокурора, "Нова-Снаб" и "Биосоил" перевели на счета "Зари Подолья" 110 и 111 млн грн соответственно в качестве подписки за сахар. С мая 2023 эти средства остаются под арестом.