Дали заработать Петру Порошенко: ГУР купил у экс-президента и его окружения авто на 30 миллионов гривен

Спецслужба купила у экс-главы государства 5 авто, еще 23 у фирмы бывшего нардепа от БПП

Главное управление разведки Минобороны Украины, она же воинская часть 0515, закупила для своих нужд 28 легковых автомобилей марки Skoda и Hyundai на 30 млн грн. Среди двух фирм, продавших авто ГУР, одна является фирмой экс-президента Петра Порошенко – она продала 5 авто почти на 8,9 млн грн., а вторая вероятно с ним связана.

Об этом "Телеграф" узнал из системы госзакупок Prozorro. Согласно одному тендеру 6 ноября ГУР купил 23 Skoda Octavia A8 Active 1.4 TSI у ЧП "Торговый дом "Евромоторс" за 21 млн 178 тыс. грн. и 5 Hyundai Staria 2.2 VGT 9-Business 8 AT 2 WD за 8 млн 876 тыс. грн. у ООО "Хюндай моторс Подилля".

В обоих случаях у компаний не было конкурентов, а цены на покупку несколько выше средних по рынку. Так, за 23 Skoda Octavia A8 были заплачены 21 млн 178 тыс. грн или в среднем 920 тысяч гривен, в то время как на сайтах можно найти цену на аналогичную модель в 872 600 гривен.

Схожая ситуация с покупкой пяти Hyundai Staria 2.2 VGT 9-Business 8 AT 2 WD за 8 млн 876 тыс. грн. или 1,775 млн грн за каждую. В интернете можно найти предложения за подобную модель по цене от 1 млн 242 тыс. грн. до 1 млн 1 млн 359 тыс. грн.

Впрочем, в случае с покупкой авто для ГУР идет речь об автомобилях с повышенной комплектацией, например в пяти Hyundai Staria должны быть сейфы для оружия, а всего требования к транспорту состоят из 38 пунктов.

Но куда интереснее вопрос, кто владеет фирмами-победителями данного тендера? С ООО Хюндай моторс Подилля" никакой интриги нет – по данным аналитического сервиса YouControl она является частью группы "Укрпроминвест", принадлежащей пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Петр Порошенко

Так, владельцем 37% компании YouControl называет Владимира Свинарчука – экс-президента корпорации "Богдан", бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины, ставшего фигурантом скандала с оборонными закупками якобы по завышенным ценам весной 2019 года. Последний правда по итогу закончился ничем.

Вторая фирма — ЧП "Торговый дом "Евромоторс", официально принадлежит Алексею Михайловичу Гвоздеву. Вероятно, это сын Михаила Алексеевича Гвоздева, который по данным СМИ в 2006-м году основал фирму. Но кроме того, в 2014-2015 годах Михаил Гвоздев был народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко и добровольно сложил свои полномочия в сентябре 2015 года.

Любопытно, что другой экс-нардеп от БПП Борислав Розенблат, по мнению следствия участвовал в оборонных закупках для нужд Минобороны, а фактически хищении средств и выводе сотен миллионов гривен заграницу.