Хотіла використати росія: у СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон з їхньої ініціативи

П'ятий президент України мав стати жертвою російської пропаганди

У СБУ прокоментували відмову у виїзді Петру Порошенку з України. У відомстві повідомили, що колишнього українського президента не випустили із країни з їхньої ініціативи.

За інформацією СБУ, росія готувала провокацію, яку планувала втягнути й Петра Порошенка. Росіяни, як і раніше, хочуть знизити підтримку іноземних партнерів і спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

Спецслужби росії припустили, що широкомасштабна ІПСО має змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та підштовхнути Україну до переговорів з росією на умовах заморожування війни. Цей наратив планували підтримати й іноземні проросійські політичні сили.

Зокрема, Петро Порошенко планував зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який регулярно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з рф. За інформацією СБУ, цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи), росія планувала використовувати у своїх ІПСО проти України.

"СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тому керівництво Верховної Ради не надало дозволу на закордонне відрядження українському депутату, який має стати інструментом у руках російських спецслужб", — розповіли у Службі безпеки України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російського міністра закордонних справ сергія лаврова не впустили до Болгарії. Літаку, на якому той летів, відмовили у прольоті над країною.