Хотела использовать россия: в СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу по их инициативе

В СБУ прокомментировали отказ в выезде Петру Порошенко из Украины. В ведомстве сообщили, что бывшего украинского президента не выпустили из страны по их инициативе.

По информации СБУ, россия готовила провокацию, в которую планировала втянуть и Петра Порошенко. Россияне по-прежнему хотят снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри.

Спецслужбы рф предположили, что широкомасштабная ИПСО должна изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и подтолкнуть Украину к переговорам с россией на условиях замораживания войны. Этот нарратив планировали поддержать и иностранные пророссийские политические силы.

В частности, Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, оторый регулярно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф. По информации СБУ, эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины.

"СБУ обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб", — рассказали в Службе безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российского министра иностранных дел сергея лаврова не впустили в Болгарию. Самолету, на котором тот летел, отказали в пролете над страной.