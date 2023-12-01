Скандал с Порошенко: его не выпустили из-за таинственного письма, говорят в Раде

Командировка Порошенко была отменена

В Раде отреагировали на скандал с отказом в выезде за границу народному депутату Петру Порошенко. Там подтвердили, что отменили поездку пятого президента "секретным письмом".

Об этом рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко в эфире телемарафона. По его словам, письмо носит гриф "Для служебного пользования", а его содержание он не может разглашать.

"Он (Порошенко -ред.) указывал как основное основание — участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза, сообщества, в которое, наверное, входит "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня.

По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК, которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить эту командировку", — сказал Корниенко.

Напомним, что 30 ноября Порошенко не выпустили за границу не смотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сам нардеп заявил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США. С поляками он намеревался обговаривать снятие блокады перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году. Детальнее о ситуации вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ГУР купил у экс-президента Петра Порошенко и его окружения авто на 30 миллионов гривен.