Постановление обжалованию не подлежит

Пятый президент Петр Порошенко проиграл дело по иску к действующему главе государства Владимиру Зеленскому в отношении так называемых "пленок медведчука". В иске он требовал обнародовать информацию о своих якобы бизнес-связях с бывшим народным депутатом виктором медведчуком, которого лишили украинского гражданства.

Соответствующее постановление приняла Большая палата Верховного суда 19 октября 2023, пишет Укринформ. Порошенко направил иск в суд еще в августе 2021 года.

По материалам дела, Зеленский в одном из интервью сказал, что "с террористами, сепаратистами (медведчук – ред.) торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом". Также он заявил, что "вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

Порошенко в своем иске отметил, что действующий президент отказался обнародовать в полном объеме имеющуюся у него публичную информацию, полученную от Службы безопасности Украины, разведывательных органов или других лиц по отношению к нему.

"Поэтому истец обратился в административный суд с требованиями признать противоправным бездействие президента Украины, заключающееся в обнародовании упомянутой в интервью публичной информации, а также обязать ответчика обнародовать эту информацию, представляющую общественный интерес", — отмечается в постановлении.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска, с чем истец не согласился и подал апелляцию на это решение в Большую палату Верховного суда. Та в свою очередь изменила решение суда первой инстанции только в мотивировочной части, а в другой части решение было оставлено без изменений. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, экс-нардеп и кум российского диктатора виктор медведчук, которого лишили украинского гражданства, заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы хотел отдать россии неподконтрольную украинцам часть Донбасса, однако путин отказался, якобы аргументировав свое решение фразой "Донбасс – это Украина".