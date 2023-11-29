Порошенко програв суд Зеленському: справа тривала вже кілька років

Постанова оскарженню не підлягає

П'ятий президент Петро Порошенко програв справу за позовом до чинного глави держави Володимира Зеленського щодо так званих "плівок медведчука". У позові він вимагав оприлюднити інформацію про свої бізнес-зв’язки з колишнім народним депутатом віктором медведчуком, якого позбавили українського громадянства.

Відповідну постанову ухвалила Велика палата Верховного суду 19 жовтня 2023 року, пише Укрінформ. Порошенко спрямував позов до суду ще у серпні 2021 року.

За матеріалами справи, Зеленський в одному з інтерв`ю сказав, що "з терористами, сепаратистами (медведчук. – ред.) торгував, заробляв разом з п`ятим президентом". Також він заявив, що "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли".

Порошенко у своєму позові зазначив, що чинний президент ухилився оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, отриману від Служби безпеки України, розвідувальних органів або інших осіб щодо нього.

"Тому позивач звернувся до адміністративного суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність президента України, яка полягає у неоприлюдненні згаданої в інтерв`ю публічної інформації, а також зобов`язати відповідача оприлюднити цю інформацію, що становить суспільний інтерес", — зазначається у постанові.

Верховний суд відмовив у задоволенні позову, із чим позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного суду. Та своєю чергою змінила рішення суду першої інстанції лише у мотивувальній частині, а у в іншій частині рішення було залишено без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, екснардеп і кум російського диктатора віктор медведчук, якого позбавили українського громадянства, заявив, що експрезидент України Петро Порошенко нібито хотів віддати росії непідконтрольну українцям частину Донбасу, однак путін відмовився, начебто аргументувавши своє рішення фразою "Донбас – це Україна".